Twee mensen lichtgewond geraakt bij botsing in Zundert

Vakantie­gan­gers in quarantai­ne moeten vaak zelf opdraaien voor extra kosten

15:36 BREDA/ADEJE - Reizigers die in quarantaine moeten vanwege het coronavirus lopen het risico dat ze voor behoorlijk wat extra kosten komen te staan. Extra nachten, maaltijden, een andere terugvlucht worden in de meeste gevallen niet gedekt door de verzekering. Dat zegt Frank Oostdam, voorzitter van het bestuur van de ANVR, brancheorganisatie voor bedrijven in de reisbranche.