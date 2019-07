Twee mannen opgepakt met halve kilo cocaïne in de auto en horloge in onderbroek in Breda

Rond 22.20 uur donderdagavond rijdt op de Lunetstraat in Breda een auto met zeer hoge snelheid lang een surveillerende politieauto. Na een stopteken stopte de auto ter hoogte van de Kastanjestraat. Op het moment dat de auto stopt sprint de bijrijder uit de auto en probeert te voet aan de agenten te ontkomen. Een agent zet eveneens te voet de achtervolging in.

De vluchtende verdachte heeft echter niet in de gaten dat van de andere kant een tweede agent komt aangerend. Deze pakt de man vast en houdt hem zo aan. Bij controle van de wagen wordt een halve kilo cocaïne aangetroffen. Als de verdachten worden gefouilleerd ontdekken agenten een grote bobbel in de broek van een van hen. Hij blijkt een horloge in zijn onderbroek te hebben verstopt. Waarom is niet duidelijk. Zowel het horloge als de cocaïne is in beslag genomen.