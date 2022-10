Twee mannen gewond bij motorongeluk op A16 bij Hazeldonk, slachtoffers droegen geen motorkleding

In het ziekenhuis is bloed afgenomen om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van alcohol- of drugsgebruik. Verder wordt nog gecheckt of de motorrijder in het bezit was van een geldig rijbewijs. Vanwege brokstukken op de weg raakte een auto beschadigd na het ongeval. De wagen liep alleen blikschade op en kon weer verder rijden. De motor moest worden afgevoerd.