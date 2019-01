Twee mannen aangehouden na gewelddadige beroving in Breda

Parkeerge­doe Belcrum: ‘Ik hoop dat mijn zaak het einde van het jaar haalt’

7:00 BREDA - Het rumoer rond het parkeren in de wijk Belcrum in Breda lijkt maar niet te verstommen. Waren het eerder de supermarkten Jumbo en Aldi aan de Belcrumweg die hun nood klaagden over bezoekers en mogelijk ook personeel van het nieuwe gerechtsgebouw die op hun terrein parkeren, nu zijn het de ondernemers aan de overkant die een noodbrief schrijven richting de gemeente.