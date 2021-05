Twee locaties op het oog voor Kindcentrum Chaam: ‘Stip aan de horizon is gezet’

Breda bereidt zich voor op grote drukte bij milieusta­ti­ons in de meivakan­tie

30 april BREDA - De gemeente Breda opent in de meivakantie ook de milieustraat Slingerweg. Dat betekent dat in de periode 3 tot en met 14 mei twee milieustations elke dag bereikbaar zijn, ook die aan het Spinveld. Alleen op 13 mei, op Hemelvaartsdag, zijn de milieustraten gesloten. De Slingerweg was al als extra milieustation geopend, maar dan alleen als uitwijk bij grote drukte op het Spinveld.