Twee kinderen komen om bij woningbrand in Strijbeek, ook twee gewonden

Ultraloper Marek Vis uit Terheijden loopt 212 kilometer voor actie ‘Klaar met plastic!!!’

14 september TERHEIJDEN - Ultraloper is Marek Vis (41) al geruime tijd. Maar dat wil niet zeggen dat de 212 kilometer die hij dit weekeinde liep in zijn woonplaats Terheijden een peulenschilletje is. “Hij is gewend om over onverharde paden te lopen, nu is het steen en asfalt. En 221 keer hetzelfde rondje van 960 meter, dat is zowel fysiek als mentaal zwaar”, vertelt zijn vrouw Wendy Vis-Feskens, terwijl Marek aan zijn laatste vijf rondes begint.