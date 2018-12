Twee kinderen gewond naar ziekenhuis nadat ruit sneuvelt door zwaar vuurwerk in Breda, persoon aangehouden

Run op Drie Hoefijzers fase 2 in Breda: huizen nu in de verkoop

7:33 BREDA - De eerste 55 van pakweg 1000 woningen die gebouwd gaan worden boven het spoor in wijk Belcrum in Breda staan sinds kort in de verkoop. De huizenjacht op deze eerste ‘partij’ woningen in Via Breda loopt tot 12 januari, dan stopt de inschrijving.