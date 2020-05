Twee keer zoveel werkloze West-Brabantse jongeren in coronacrisis

video Michel viert 50e verjaardag 24 uur lang, met elk half uur andere gasten

19 mei BREDA - Een Covid-19-mei-feest dat liefst 24 uur duurt. Het was voor Bredanaar Michel van Acht de enige manier om dinsdag zijn 50e verjaardag goed te kunnen vieren. ,,Het kwam sommigen zelfs prima uit om me midden in de nacht te bezoeken.”