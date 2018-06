Twee jongens (15 en 16) opgepakt voor vernielingen in garage nieuwe rechtbank

Blik, Boris en Bredase bands op Palm Parkies deze zomer

15:30 BREDA - Bezoekers van Palm Parkies in Breda mogen deze zomer weer eigen drank in blik meenemen. Wel blijft het glasverbod van kracht bij de concertreeks, die ieder jaar op dinsdagavonden in zomervakantie plaatst vindt in het Valkenberg.