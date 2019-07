Twee jaar na het overlijden van Tijn: Hier gaat het ingezamelde geld naar toe

Dj Domien Verschuren vond dit zo'n goed idee dat Tijn nagels mocht gaan lakken vanuit het Glazen Huis. Er werd een speciale opening gemaakt bij de brievenbus waar iedereen die maar wilde z'n nagels kon laten lakken. Via social media ontpopte de actie helemaal tot een ware hype. Iedereen deed mee. Jong, oud, bekend en niet bekend.



Deze actie wordt door Tijns ouders voortgezet tijdens Serious Request 2017. Alleen is het dan niet bij het Glazen Huis, dat dat jaar in Apeldoorn stond, maar in een Glazen Nagellakstudio op de Grote Markt in Breda. Met als doel € 77.777,- op te halen voor Serious Request 2017.



In mei en juni van 2017 zette cabaretier Youp van 't Hek de actie LAK. voor Tijn op. Tot 7 juli 2017 kon via een website voor tien euro een potje nagellak worden besteld. De opbrengst van 1,2 miljoen euro ging naar de Stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker.