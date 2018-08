Twee jaar cel geëist voor dood Otto Vriends

BREDA/RIJSBERGEN - Tegen de 29-jarige Theo van P. is donderdag twee jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist voor de fatale mishandeling van zijn 54-jarige stiefvader Otto Vriends in Rijsbergen op 8 juli 2017.

Officier van justitie Arno Vroombout meent dat de verdachte Vriends heeft geslagen met een buis of stang als gevolg waarvan het slachtoffer uiteindelijk is overleden.

Hij vroeg echter vrijspraak voor de aanvankelijke beschuldiging van doodslag. Hij gelooft niet dat Van P. de opzet had zijn stiefvader om het leven te brengen. En hij houdt bij zijn strafvordering rekening met de moeilijke huiselijke situatie waarmee de verdachte werd geconfronteerd. Maar hij neemt het hem wel kwalijk ‘dat hij niet heeft meegewerkt aan de waarheidsvinding’.

Nekslagader

Vriends overleed twee dagen na het incident in het ziekenhuis. De patholoog-anatoom constateerde een scheur in de nekslagader. Die bloeding zou een inklemming van de hersenen hebben veroorzaakt, waardoor het slachtoffer een zuurstoftekort kreeg.

Letsel

Tijdens de zitting bleek dat het sectierapport geen uitsluitsel geeft welk uitwendig geweld het letsel heeft veroorzaakt. Een klap met een (stofzuiger)buis? Of een daarop volgende val tegen de voet van een barkruk of tegen het kookeiland in de keuken, zoals de moeder van Van P. heeft verklaard? De officier vindt dat laatste scenario echter niet geloofwaardig. Hij voert ook andere bewijsmiddelen aan, zoals uitlatingen tijdens getapte telefoongesprekken.

Ruzie

Van P. werd die avond door zijn moeder gebeld met het verzoek om te hulp te komen omdat het ‘weer oorlog’ thuis was. De zoveelste relationele ruzie, want het ging voortdurend mis in de nieuwbouwwoning aan de Ettenseweg. Het stel was kort daarvoor van Breda naar Rijsbergen verhuisd. De moeder kampt al jaren met een ernstig alcoholprobleem.

Barkruk

Op die 8e juli hoorden buren omstreeks 21.30 uur kabaal en alarmeerden de politie. Toen de agenten arriveerden lag Vriends op de grond, moeilijk ademend tegen de voet van een barkruk. Alleen de moeder was nog aanwezig. Van P. was op dat moment al weg. De agenten zagen kans Vriends te reanimeren. Maar hij overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Overeind

Volgens de verdachte stond Vriends nog overeind toen hij de woning verliet. Zijn moeder verklaarde ook dat haar partner later is gestruikeld en met zijn hoofd tegen het kookeiland terecht is gekomen.

Klap

De officier gaat ervan uit dat Vriends meteen knock-out ging door de klap met een stang, vermoedelijk een stofzuigerbuis. Volgens advocaat Ronald Drenth werd zijn cliënt geconfronteerd met een ‘volstrekt agressieve Vriends, die met allerlei voorwerpen aan het gooien was’.

De raadsman stelt dat Van P. handelde uit zelfverdediging en het slachtoffer niet meer dan ‘een tik met een holle buis tegen de kin’ toediende. ,,Het is volstrekt onduidelijk wat er daarna in het huis is gebeurd”.