Twee Intertoys Breda gaan dicht: ‘Ik kan er nog niet over praten’

BREDA - In Breda gaan twee Intertoys-winkels, aan de Karnemelkstraat en op de Grote Markt dicht. Eerder was de winkel in al Moerwijk gesloten. In Stada-Stores blijft de enige Bredase vestiging van de speelgoedwinkel open. Zundert verliest de Intertoys aan de Molenstraat. Vrijdagmiddag begon de opheffingsuitverkoop al in de filialen die dicht gaan.

Green Swan

Gisterochtend werd bekend dat Intertoys een doorstart maakt. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over. Volgens Intertoys-woordvoerder David Brilleslijper eindigen de arbeidsovereenkomsten van het personeel op 31 maart of 4 april. De keten telt nu nog 3200 medewerkers. Voor ongeveer de helft blijft een baan over.

Verslagenheid

In de vestiging aan de Karnemelkstraat in Breda heerst verslagenheid. De vijf personeelsleden en de zaterdaghulpen hebben hun ontslagbrief al thuis liggen. Twee dames zijn in de weer, helpen enkele jongeren die een spel zoeken en een andere bezoeker die klaagt dat ze op de website niet terecht kunnen of iemand te spreken krijgen die een andere taal spreekt. De vrouw klaagt over slechte service en zegt dat ze baalt. ,,Dat doen wij ook mevrouw”, klinkt het vriendelijk maar onmachtig. Zij hebben net te horen gekregen dat ‘hun’ winkel dicht moet.

Brok in de keel

Tegen de krant mag het personeel officieel niet praten. Dat valt ook niet mee. ,,Ik werk hier 27 jaar, ik heb een collega die hier zelfs al 32 jaar werkt.” De medewerkster haalt haar schouders op. Wat moet ze? Solliciteren in een ander filiaal? Veel vertrouwen heeft ze niet. Gedeelde smart is halve smart. ,,Deze collega werkt hier al 32 jaar”, wijst ze naar een vrouw die met een doos komt aangelopen. ,,Ik heb het net gehoord. Ik kan er nog niet over praten‘’, zegt ze en loopt door. De grote brok in haar keel maakt een gesprekje onmogelijk. Uiterlijk half mei gaan de zaken definitief dicht. Intertoys gaat kleiner verder, de helft van het totale personeel behoudt de baan.

Faillissement