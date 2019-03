Twee inbrekers op heterdaad betrapt bij poging tot inbraak in Dorst

Zwoele taferelen tijdens pin-upverkie­zing in theater De Avenue

9:17 Theater De Avenue in Breda veranderde vrijdagavond even in een nachtclub uit de jaren 50. Elf pin-upmodellen streden hier namelijk om de titel Miss Pinup Benelux. Het werd een sensuele avond vol suggestieve blikken, verleidelijke bewegingen en natuurlijk een hoop lol.