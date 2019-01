Twee gewonden na botsing met twee auto's in Breda

Vrouwenor­ga­ni­sa­tie schrijft open brief aan Bredase dj Tiësto: 'Geef géén concert in Sau­di-Ara­bië'

17:02 BREDA/LOS ANGELES - De Amerikaanse vrouwenorganisatie CodePink heeft een open brief geschreven aan dj Tiësto om een optreden donderdag in Saudi-Arabië te annuleren. Zij sluiten zich daarmee aan bij Amnesty International, dat maandag al stelde zeer ongelukkig te zijn met de keuze van de Bredase topartiest om in het omstreden land te gaan draaien.