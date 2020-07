Twee gewonden bij ongeluk tussen bestelbus en auto in Breda

Oproep Baar­le-Nas­sau: winkel in? Draag een mondkapje!

14:50 BAARLE-NASSAU - De gemeente Baarle-Nassau roept winkeliers op om het dragen van een mondkapje ‘op te nemen in het deurbeleid’. Dat betekent in de praktijk dat winkelend publiek zowel op Nederlands als Belgisch grondgebied van de dorpsenclave Baarle geacht wordt om in winkels een mondkapje te dragen.