Twee gewonden bij handgemeen in rechtbank Breda

VIDEO Bredase kapper zwaar mishandeld: botsplinters in de hersenen, daders nog vrijuit

9:25 BREDA - Botsplinters zitten nog altijd in zijn hersenen; zijn schedel is letterlijk ingeslagen. De 40-jarige Bredase kapper mag van geluk spreken dat hij nog leeft nadat hij begin augustus is belaagd. De littekens zijn blijvend, geestelijk is hij toegetakeld, maar: hij kan nog werken.