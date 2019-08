Twee gewonden bij botsing tussen auto en motor met zijspan in Terheijden

Slachtof­fer schietpar­tij Breda is 39-jarige man, identiteit vermoede­lij­ke schutter bekend

10 augustus BREDA - Het slachtoffer dat vrijdagmiddag beschoten werd in de Leuvenaarstraat in Breda, is een 39-jarige man. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog voortvluchtig, maar de politie weet vermoedelijk om wie het gaat.