Twee gewonden bij bloedige steekpartij Klein-Zundert, verdachten uit Roosendaal en Sprundel aangehouden

Teleurge­stel­de NAC-trai­ner Molenaar: ‘Verzuimd om in de tweede helft door de storm heen te varen’

De eerste helft van zijn ploeg kon hem wel bekoren, maar teleurgesteld was NAC-trainer Robert Molenaar over het vertoonde spel na rust tegen De Graafschap. Hij zag zijn ploeg in het slot een zege weggeven. ,,Dit hebben we onszelf enigszins aangedaan, vind ik.”

10 september