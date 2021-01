BREDA - Kun je jongeren écht de schuld geven van de tweede coronagolf? Wat zijn de uitdagingen van psychische hulp op afstand en hoe kunnen ouderen volwaardig deelnemen aan de samenleving? In de online expositie ‘Best Before’ geven studenten van de minor Arts & Humanity hun visie op deze en meer vragen. De livestream is vrijdag te bekijken.

De verbinding zoeken tussen kunst en de samenleving; daar staat de minor voor. ,,Studenten gaan op zoek naar hun eigen idealen voor de wereld en maken werk om deze uit te dragen”, zegt coördinator Jeroen van de Korput.

Het onvermijdelijke coronavirus

Het keuzeprogramma is door studenten van opleidingen uit zowel binnen- als buitenland te volgen op het St. Joost School of Art & Design. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partijen. Voor ‘Best Before’ zijn de handen ineengeslagen met het Avans Expertise Centrum Caring Society 3.0. ,,Lectoren hebben de studenten vragen, stellingen of dilemma’s voorgelegd rondom het thema zorg.”

Quote Twee generaties voelen de behoefte om met de vinger naar elkaar te wijzen Julia Oud

En die vragen lijken in deze tijd onvermijdelijk verweven met het coronavirus. Indirect, maar ook direct. Zo ging Julia Oud met haar groep aan de slag met de vraag over de rol van jongeren in de verspreiding van het virus. ,,Met een video waarin een ouder en jonger persoon elkaar spiegelen, willen wij laten zien dat twee generaties de behoefte voelen om met de vinger naar elkaar te wijzen, terwijl de kans om elk probleem te overwinnen veel groter is wanneer ze hun krachten zouden bundelen. Onze boodschap is: stop met wijzen.”

En die boodschap zal straks wellicht ook in de stad te zien zijn. ,,De gemeente heeft interesse getoond om de video te gebruiken als gespreksopener tussen burgemeester, wethouders en jongeren om te pleiten voor steunpakketten.”

Quote Ik heb nooit een online expositie gemaakt, dus je moet echt ‘outside the box’ te denken Alessia Camposeo

Outside the box

Een voorstelling maken over maatschappelijke onderwerpen, zonder dat je als student zélf die maatschappij in kunt gaan. Dat zorgt voor een uitdaging. ,,Wij maken beeldend werk, dat wil je mensen laten ervaren. Daarom hebben wij juist nu ook tastbare werken gemaakt, zoals boekjes of tassen. Daarmee hopen we dat onze boodschap ook na de online expositie verspreid wordt”, zegt student Vera van de Biezen.

Maar toch, het blijft verre van ideaal. ,,Je mist het contact, ook met je medestudenten. Ik heb nooit een online expositie gemaakt, dus je moet echt ‘outside the box’ te denken”, zegt student Alessia Camposeo.

Middels een talkshow worden vrijdag 11 werken gepresenteerd. Te bekijken via het Twitch-kanaal van St. Joost.