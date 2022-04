Twee gedecoreerden tijdens de lintjesregen in Alphen-Chaam

Het heeft zes jaar geduurd, maar nu is ie er dan eindelijk: Breda's eigen internatio­na­le bushalte

BREDA - Wie in Breda moet wachten op de internationale bus naar bijvoorbeeld Parijs, Frankfurt of het vliegveld van Charleroi kan dat voortaan op een beschutte plek doen. Met dank aan de speciale bushalte die voor de deur van het NS-station Breda Centraal in gebruik is genomen.

25 april