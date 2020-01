Twee gamehallen azen op de Bredase binnenstad

Vraatspo­ren in het Markdal in Bre­da-Zuid: ‘Dat moet een bever zijn’

7:00 BREDA - ,,Kijk, je ziet heel mooi de tandjes”, wijst Jord Hornstra (18), gestoken in waadpak, op een stam aan de oever in het Bredase Markdal, krap honderd meter van de Duivelsbruglaan. Het was bij een wandeling dat hij de vraatsporen van een bever ontdekte. Althans, bever... Daar gaat Jord, die bos- en natuurbeheer studeert in Velp, in ieder geval wel vanuit. ,,Ik weet het vrijwel zeker.”