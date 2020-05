Twee Fransen met 60.000 euro in de auto aangehouden bij Hazeldonk voor witwassen

Bredanaars mogen meedenken over toekomst Seeligkwar­tier: 150 interviews

9:00 BREDA - Bredanaars kunnen deze maand in gesprek over de toekomst van het Seeligkwartier. Studenten van Urban Living Lab gaan 150 interviews afnemen over dit deel van de Gasthuisvelden. De ideeën worden deze zomer gepresenteerd om tot een gebiedsvisie te komen.