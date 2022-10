Twee fietsers gewond bij botsing met auto in Breda

‘In Moederheil werkten mensen met de beste bedoelin­gen mee aan een pervers systeem’

Een kinderfabriek. Dat was Moederheil in Breda in de jaren zestig. In de film Het Geheim van Moederheil laat Tom van den Oetelaar volwassenen aan het woord die als baby werden weggehaald bij hun moeder in het doorgangshuis voor zwangere vrouwen.

6 oktober