Twee doden en tien zwaargewonden bij busongeval: ‘Word wakker!’, riep iemand nog naar de chauffeur

videoEen Franse bus van Blablacar is zondagmiddag gekanteld en tegen de vangrail gecrasht op de E19 richting Breda. Hierbij vielen twee doden en tien zwaargewonden. Vijf van de tien verkeren in kritieke toestand. De chauffeur van de bus bleek later onder invloed van drugs, dat meldde het Parket. Getuigen vertellen over de vreselijke taferelen die ze aantroffen toen ze als eersten hulp wilden aanbieden.

,,Word wakker!”, schreeuwt een passagier naar de 35-jarige Franse chauffeur aan het stuur. Het is 11.45 uur en een BlaBlaCar met bestemming Amsterdam rijdt op de E19 richting Breda. Een seconde later is het al te laat. Ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor wijkt de bus af van de baan. Met een enorme klap botst hij met zijn rechterzijde tegen een betonnen vangrail, wijkt volledig uit naar de andere kant en botst ook daar tegen een betonnen vangrail. Daarna kantelt het voertuig en schuift over het asfalt, tot hij tot stilstand komt.

,,Toen de bus over de weg schoof, zijn meerdere personen eronder beland en zo ernstig gewond geraakt of overleden”, zegt ooggetuige Maurice Haaij uit Breda. ,,Er kwamen ook meerdere personen vast te zitten onder de bus. Het duurde tergend lang voor de hulpdiensten er waren.”

Andres Felipe Rodriguez (28) kwam om bij het ongeluk. Zijn vriendin Ana Maria Torres (26) raakte zwaargewond.

Overal bloed

Wat volgde was een hels tafereel. De 43-jarige Edit Csep was vlakbij toen het ongeval gebeurde en haalde eigenhandig drie mensen uit de bus. ,,Toen ik de bus binnenkwam, leek het alsof ik in een horrorfilm was beland. Overal was bloed te zien en verschillende slachtoffers waren aan het gillen en wenen. Ik zag twee mensen onder en drie mensen naast de bus liggen die er ernstig aan toe waren”, zegt ze.

,,Er zat een man vast onder het voertuig. Hij was aan het schreeuwen, we probeerden hem te kalmeren. Een andere persoon had zijn arm verloren. Hij leek in shock, we bleven met hem praten tot de ambulance er was.”



Twee doden en tientallen gewonden

Na het ongeval werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. Dat moet ervoor zorgen dat de hulpdiensten zo efficiënt mogelijk hun job kunnen uitvoeren. Zo werden tal van ambulances en zelfs een ambulancehelikopter ingezet. Op de bus zaten in totaal 33 passagiers. De meesten waren Frans, maar er waren ook mensen met de Spaanse, Canadese, Mexicaanse, Kroatische en Amerikaanse nationaliteit.

Volledig scherm Andres Felipe Rodriguez (28) en zijn vriendin Ana Maria Tores (26). © RV Twee mensen overleefden de klap niet. Eén van de dodelijke slachtoffers is de 28-jarige Andres Felipe Rodriguez, zo bevestigt de familie aan onze redactie. Hij zat samen met zijn vriendin Ana Maria Torres (26) op de bus. Zij raakte zwaargewond. Er vielen ook tien zwaargewonden, van wie de helft in kritieke toestand is. Daarnaast raakten dertien personen lichtgewond. De slachtoffers werden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de regio.

Chauffeur onder invloed

Het ongeluk gebeurde op het grondgebied van Schoten. De diensten van de gemeente staan in contact met de consulaten om familieleden op de hoogte te brengen. ,,We leven erg mee met de families van de slachtoffers”, zegt Laura Delandsheer van de gemeente Schoten. Zes passagiers werden na verzorging opgevangen in cultuurcentrum De Kaekelaar in Schoten.

,,Een deel van hen wordt vanavond opgepikt door familie. De anderen kunnen normaal gezien in een hotel terecht voor een overnachting”, zegt waarnemend burgemeester van Schoten Iefke Hendrickx. De chauffeur ligt in het ziekenhuis en is lichtgewond. De dertiger zat wellicht onder invloed van drugs achter het stuur. ,,Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest”, zegt Lieselotte Claessens van het parket. ,,Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De man werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag door de politie verhoord.”



Nultolerantie

De vraag blijft: was de man in slaap gevallen na een rit van 3,5 uur uit Parijs? Of was hij dusdanig onder invloed dat hij de controle over het stuur verloor? ,,Voor zover wij er zicht op hebben, is het uiterst zeldzaam dat een professionele chauffeur onder invloed rijdt”, zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS). ,,Er bestaat al een absolute nultolerantie in de sector. Plus, deze chauffeurs beseffen heel goed dat ze een zware verantwoordelijkheid hebben.”

En ook drugsgebruik lijkt zeldzaam in de sector. ,,Algemeen gezien weten we dat het druggebruik aan het stijgen is. Maar ook hier zijn er geen indicaties dat er bij professionele bestuurders een probleem zou zijn. Daarnaast zijn er ook afspraken in de sector rond rust- en rijtijden. Geen enkele chauffeur kan twintig uur wakker blijven en nog rondrijden of zomaar vijftien uur aan een stuk achter het stuur kruipen. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen.”



BlaBlaCar

BlaBlaCar is een online carpoolplatform. Via de app worden bestuurders die een autoreis gaan maken gekoppeld aan passagiers die willen meerijden. De passagiers betalen nadien een bedrag aan de bestuurder om de kosten te delen. Er rijden ook bussen van BlablaCar rond in Frankrijk, België en Nederland.

,,Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers. We zijn in contact met de autoriteiten en onze buspartner om de slachtoffers te helpen en de omstandigheden van het ongeval te begrijpen”, zegt Robert Morel, woordvoerder van BlaBlaCar.

Door het ongeval was er enorme hinder. De snelweg was in de richting van Breda urenlang dicht. Ook in de omgeving werden alle op- en afritten afgesloten. Pas tegen 19.30 uur was de weg weer vrij voor het verkeer.

