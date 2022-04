Twee doden bij ongeval met Franse bus op E19 van Antwerpen naar Breda, weg zal nog lang dicht zijn

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur. Het gaat om een bus met een Franse nummerplaat. Volgens onze bronnen zouden er minstens twee doden en zes zwaargewonden gevallen zijn. Er zitten ook nog heel wat mensen bekneld. Het medisch interventieplan (MIP) werd afgekondigd.

Het Vlaams Verkeerscentrum laat weten dat de weg versperd is. ,,Al het verkeer op de E19 - A1 in de richting van Breda (NL) moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Kleine Bareel. Volg de calamiteitenomleiding met de letter C tot oprit 4 St.-Job-in-t Goor, waar u de snelweg weer kan oprijden. Hou rekening met vertragingen op deze omleiding”, klinkt het. Het verkeer op lange afstand richting Breda of Rotterdam rijdt best om via de A12.

Op weg naar Amsterdam

Edit Csep (43) was vlakbij toen het ongeval gebeurde. Volgens haar was de bus op weg van Lille naar Amsterdam. Ze stapte meteen uit haar wagen en ging kijken of ze kon helpen. ,,Toen ik de bus instapte, leek het alsof ik in een horrorfilm was beland. Overal was bloed te zien en verschillende slachtoffers waren aan het gillen.

Bestuurders staan lang stil

Na het ongeluk werd de rijbaan volledig afgesloten. Veel bestuurders staan daardoor al meer dan twee uur stil. ,,We staan op ongeveer 5 km van het ongeluk. De politie is ons nu aan het terugsturen in de tegengestelde richting. Alle wagens zijn langzaam aan het afzakken richting Kleine Bareel”, vertelt Yannick Spruyt. Tijdens het wachten verlieten sommige bestuurders hun wagen. ,,Er zijn ook een paar auto’s in panne gevallen met platte batterijen. We zagen veel busjes van het Rode Kruis met hulpverleners toekomen. De takeldienst voor de bus is nog niet gepasseerd, dus het zal nog een tijd duren voor alles is opgeruimd.”

