Twee corsowagens onder één Zunderts bouwdak is in de praktijk geen enkel probleem

Man (56) met stroperij­mid­de­len en wietplan­ten in bosperceel Galder aangehou­den

18 augustus GALDER - De politie heeft maandagavond een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op heterdaad aangehouden. Hij bevond zich in een bosperceel, omringd met wietplanten, in Galder