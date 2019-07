Twee chauffeurs gewond na botsing op kruispunt in Breda

Verdachte van verkrach­ten vluchte­ling in Breda gaat in beroep

9 juli BREDA - Een Turkse man (48) die tot een jaar cel is veroordeeld is omdat hij in Breda een Eritrese vluchteling bedwelmd en verkracht zou hebben, gaat in hoger beroep. Hij ontkent in alle toonaarden en zegt het vermeende slachtoffer niet eens te kennen.