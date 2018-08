Twee broers uit Oudenbosch gewond bij steekpartij Breda: nog geen 'zinnige verklaring'

BREDA - Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij gisteravond aan de Wensel Cobergherstraat in Breda. Daarbij raakten twee broers gewond. Allebei komen ze uit Oudenbosch.

De jongste van de broers (30 jaar) kwam er met lichte verwondingen af. De oudste, die 33 jaar is, ligt nog in het ziekenhuis.

Wat er precies gebeurd is gisteravond wordt nog onderzocht. De politie tast nu nog in het duister, laat een woordvoerder weten. ,,Wij krijgen om kwart voor acht een melding van een steekpartij. De 33-jarige man lag gewond op de galerij." Even later troffen ze zijn dertigjarige broer lichtgewond in het huis aan. ,,Hij stond gewoon nog", aldus de zegsman.

Verhaal onduidelijk

De jongste van de broers is gehoord door de politie. ,,Maar daar is nog geen zinnige verklaring uit gekomen van wat er nou precies is gebeurd. Het verhaal is nog onduidelijk", vertelt de politiewoordvoerder. ,,Vandaag gaan we het andere slachtoffer horen, dat was gisteren nog niet mogelijk."

,,Er zijn nog allerlei scenario's mogelijk", zegt hij. ,,Of er dus iemand wordt aangehouden, of er aangifte wordt gedaan: dat is nog even de vraag."

De steekpartij gisteravond zorgde voor veel commotie in de wijk. Tientallen mensen waren op de been en zagen hoe de twee slachtoffers met ambulances werden afgevoerd. Ook landde er een traumaheli vanwege het incident.

Twee personen gewond bij steekpartij Breda; buurtbewoners staan massaal te kijken.