Twee broers gewond bij steekpartij Breda: 'Het is om de haverklap prijs. Nu is het echt fout gegaan'

Een van de broers lag gewond en bebloed op de galerij. Hoe het tweede slachtoffer er aan toe is, dat kon de politie niet zeggen. Het is vooralsnog onduidelijk of de steekpartij op de galerij of in de woning plaatsvond. De personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Twee personen gewond bij steekpartij Breda; buurtbewoners staan massaal te kijken. © Tom van der Put/MaRicMedia Het incident trok flink wat bekijks: tientallen mensen zagen hoe de slachtoffers met ambulances werden afgevoerd.

Een bewoner van de flat lag te slapen toen hij wakker werd van geschreeuw. Toen hij de deur open deed zag hij 'het hele circus': ,,Ambulances, traumaheli, massa's mensen." Niet lang daarna zag hij één van de broers 'gestrekt' uit de flat komen.

Het is hun moeder die in de flat woont, vertelt de buurtbewoner. ,,Haar zonen wonen volgens mij ergens anders, maar ze komen hier nog wel eens."

En dan is het mis. ,,Al jaren. Het is om de haverklap prijs." Ze gooien spullen naar beneden. Lopen te schreeuwen. Een andere buurtbewoner bevestigt dat, maar ziet ook wel gekkere zaken: ,,Ik zie ze wel eens met tassen en al via de galerij naar boven klimmen. Ze zijn een bekend probleem. Dit had voorkomen kunnen worden."

De bewoner van de flat vult aan: ,,Misschien dat ze in de flat gaan zuipen, of drugs gaan gebruiken. Het is gissen wat die jongens in die flat doen. Maar de ene keer gaat een van die jongens tekeer als een weerwolf, het andere moment is-ie zo mak als een lammetje. Maar nu, nu is het echt fout gegaan."

Toen de buurtbewoner zag waar de hulpdiensten voor waren uitgerukt, sloeg hem de angst om het hart: ,,Ik was bang dat ze de moeder iets hadden aangedaan", zegt hij. Maar zij bleef ongedeerd. ,,Misschien dat ze elkaar te lijf zijn gegaan."

Dat kan de politiewoordvoerder niet bevestigen. ,,Of ze elkaar neergestoken hebben is nog onduidelijk. Wel kan ik zeggen dat de twee slachtoffers inderdaad broers zijn." Het sporenonderzoek is nog bezig.

