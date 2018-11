Twee Brabanders genomineerd voor drone-prijs

Lijnbus 115 verdwenen: gemeen­schap komt met boekje vol vervangen­de vervoersmo­ge­lijk­he­den

12:24 WERNHOUT - ,,Vervoer is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving”, vindt Kamieke van de Riet van stichting Zet. Daarom zette de stichting, samen met andere stichtingen en verenigingen in de vorm van werkgroep ‘Ouderen op weg naar contact’, zich in voor mobiliteit in de gemeente Zundert sinds het verdwijnen van lijnbus 115 richting Wernhout. Het resultaat is een boekje vol vervangende vervoersmiddelen.