Twee besmettingen bij Park Zuiderhout in Teteringen, complex blijft open

Co­ming-out day met regenboog­bank van ‘Efteling-kwaliteit’

12 oktober BREDA - Alsof er een grote regenboogvlag per ongeluk is blijven liggen op een bankje in het park. Zo oogt de gistermiddag onthulde regenboogbank in het stadspark Valkenberg. De bank is een statement: Breda is gastvrij voor iedereen en Breda hecht veel belang aan de sociale acceptatie van de LHBTI's.