Twee Belgische verdachten steekpartij Turkse bruiloft Rijsbergen ontkennen, één man vrijgelaten

Nieuwsover­zicht | Jongen (15) gewond na steekpar­tij op bruilofts­feest - Dode butskop spoelt aan

7 september Voor het eerst is het vertrouwen in het overheidsbeleid rondom de aanpak van corona flink afgenomen bij Nederlanders, zo blijkt uit de gedragsmonitor van het RIVM. Nog maar iets meer dan 50% van de bevolking is te spreken over de aanpak van de regering. En een 15-jarige jongen raakte ernstig gewond bij een steekpartij tijdens een bruiloft in Rijsbergen. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.