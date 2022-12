Twee autobranden in kwartier tijd in Bredase wijk, politie doet onderzoek

De Gegenpres­sing Podcast | Safari met Sydney van Hooijdonk, lachen met nuchtere Noppert en de onvoltooi­de NAC-droom

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco en Joost Blaauwhof - deze keer zonder Dennis Kas - het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering schuift Sydney van Hooijdonk aan. Hij spreekt over zijn doorbraak in de Eredivisie en het Oranje-leven van ploeggenoot Andries Noppert.

30 november