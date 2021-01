Twee auto's zwaar beschadigd door brand in Breda, derde heeft gesmolten bumper en koplamp

Coronas­teun voor deeltaxi: West-Brabantse gemeenten verhogen tarieven

21 januari WEST-BRABANT - Om de Deeltaxi West-Brabant overeind te houden tijdens de coronacrisis, willen de zestien samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) voorlopig een hoger bedrag per kilometer overmaken naar vervoerder PZN. Doordat het aantal ritten sterk gedaald is, kost dat de gemeentes onder de streep niets extra.