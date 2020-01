Twee auto's total loss door aanrijding in Breda

Topsport­hal Breda kost nog te veel geld: ‘Noem hem Virgil van Dijk-hal’

17:00 BREDA - De topsporthal aan de Terheijdenseweg in Breda komt er, daarover bestaat in de gemeenteraad van Breda geen twijfel meer. Maar intussen borrelt er wel steeds meer onvrede op over de bijna half miljoen euro die elk jaar in de exploitatie van de hal moet worden gestoken. De roep om ‘crowdfunding’ wordt dan ook steeds luider.