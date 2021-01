Twee auto's flink beschadigd bij botsing in Breda

Biografie Multimedia­le spion, geloofsver­za­ker en topgeleer­de: het bijzondere leven van Christiaan Snouck Hurgronje

24 januari Christiaan Snouck Hurgronje was een topgeleerde, een multimediale spion en een pragmatische geloofsverzaker. Deze week verscheen van de hand van Wim van den Doel eindelijk een volwaardige biografie over de kleurrijke en controversiële Oosterhoutse islamkenner (1857-1936) die als eerste westerling in Mekka fotografeerde en een belangrijke rol speelde in de onderwerping van Atjeh.