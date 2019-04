Twee auto's botsen op Kapittelweg Breda

video Buien mogen de pret niet drukken op Bredase vrijmarkt in Valkenberg

16:07 BREDA - De buien? Vanonder zijn kroon, een oranje koningsmantel losjes om de schouder, kijkt Nicholas (9) even op van zijn kleedje in het Bredase Valkenberg. ,,Die regen is wel balen”, vindt hij. Maar verder: ,,Is het heel leuk.”