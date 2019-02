Twee auto's botsen op elkaar op kruispunt in Breda

20 maanden cel geëist voor me­ga-op­slag met drugsafval in Rijen: bodem ernstig verontrei­nigd

18:57 BREDA/RIJEN - Toen de 34-jarige man met Mercedes-busjes een verdachte loods in Rijen was in- en uitgereden, viel het arrestatieteam binnen. In één bestelwagen stonden vaten met 845 liter drugsafval. In de andere auto werden 300 gram heroïne en een ‘gsm-jammer’ aangetroffen. In de loods en de zeecontainers op het bedrijfsterrein was 8.000 liter lekkend drugsafval opgeslagen.