Twee auto's botsen op de Kapittelweg in Breda, bestuurster ligt in het ziekenhuis

Een Smart reed over de Kapittelweg richting het centrum. Op de kruising ontstond een aanrijding met een Fiat, die volgens getuigen de kruising over wilde steken.

De Smart is daarbij flink toegetakeld en een kwartslag gedraaid. De politie en een ambulance kwamen naar de plek van het ongeval gesneld.De bestuurster van de Smart raakte door de aanrijding gewond en is na behandeling in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de Fiat bleef ongedeerd. Een berger voerde de beide auto's af. Een veegwagen van de gemeente die toevallig in de buurt was heeft het glas en de brokstukken van de auto opgeveegd zodat de weg snel weer schoon was.