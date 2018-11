Twee auto's botsen in Breda; bestuurster gewond

In Breda gearres­teer­de quizmaster Frank Masmeijer 'ging met verkeerde mensen om’

18:13 BREDA/ANTWERPEN - Frank Masmeijer heeft zeker ‘bepaalde beslissingen genomen’ die hem in de problemen hebben gebracht. Maar de voormalige televisiepresentator, die eind oktober in Breda werd aangehouden, verdient geen acht jaar celstraf voor drugssmokkel, betoogde zijn advocaat vandaag voor het Hof van Beroep in Antwerpen.