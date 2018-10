Twee arrestaties voor internationale handel in verdovende middelen

Drie tiny houses in Terheijden: ‘Dit is echt pas het begin’

8:48 TERHEIJDEN – Thieu Visker, Eigenaar van Visker Interieurbouw in Terheijden ziet het al helemaal voor zich. Miniwoonwijken bestaande uit tiny houses: extra woonruimte in de gemeente Drimmelen en dat voor een lage huur. ‘De eerste drie huisjes staan nog dit voorjaar langs de Bredaseweg in Terheijden’.