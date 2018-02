Twan van Oers komt als Grôtste Mââuwert uit de ton

,,Uitslapen", zegt Tijn de Ruiter, staand in de ton op het Mezz-podium, ,,Uitslapen is een hobby van me. Het is thuisslapen waar ik een hekel aan heb." De zaal lacht en het orkest beloont de grap met een welgemeend 'Tádáááa'.

Twan van oers heeft het druk deze dagen. Als tonpraten is hij een graag gezien gast op zittingsavonden, prinselijke recepties en andere carnavaleske feestavonden. Maar liefst zeven keer trad hij op, de dag voor de verkiezing van de Grôtste Mââuwert van ut Kielegat. Ook op zondag heeft hij er al een optreden opzitten voordat hij in de ton stapt.

,,Ik moest net 300 euro betalen voor de taxirit hiernaartoe", zegt hij als Tijn de Ruiter hier even later over. ,,Dat was ook wel een beetje mijn eigen schuld. Ik stapte in en ik zei tegen de chauffeur dat hij me in Breda moest afzetten." Van Oers deed dit jaar voor de 10e keer mee aan de maauwwedstrijd. Hij won drie keer eerder en ging er drie keer met de publieksprijs vandoor.

Luuk Meesters, als Opa Leo dit jaar de winnaar van de publieksprijs, moet er niet aan denken zeven keer op één dag de ton in te moeten. ,,Ik had vorige week vier optredens op één dag. Verschrikkelijk", vindt hij. ,,Veel van die bijeenkomsten lopen uit", zegt hij. Dan kom je overal rennend binnen, zoals nu." De organisatie moest de programmering speciaal voor Meesters een klein tikje omgooien aangezien zijn optreden eerder op de middag uitliep. Met de schmink nog op van die eerste buut, spoed hij zich de Bredase ton in.

Het publiek waardeert de dynamische opa-act van de 26-jarige. Zijn verhandeling over de manier waarop hij na een gebitsoperatie de thee via een trechter elders krijgt ingebracht, laat weinigen onbewogen.

De vakjury beoordeelde de acht deelnemers, onder andere, op presentatie, de grappen, originaliteit, en de mate waarin het neergezette typetje 'klopt' met het verhaal.

De nummer twee bij de vakjury, Ronald Kustermans, alias Bijdehante Wil de imker (,,Ik was hiervoor nertskweker maar daarbij maakte ik het te bont."), trekt de lijn van zijn typetje BIJzonder ver door. In zijn Mââuw (elders klets of buut genoemd) heeft hij over zijn vrouw Maja, die hij leerde kennen op school. 'Tijdens een les over de bloemetjes en de bijtjes. En hoe de klad in zijn huwelijk zit. ,,Mijn vrouw ziet me als een maatje. Maar ik ben geen matennaaier". Met een knipoog naar de actualiteit verhaalt hij over de #Beetoo actie van zijn bijenkoningin.