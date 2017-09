Tv-programma De Meldkamer laat wilde achtervolging met crash zien in Galder

VIDEOGALDER - De wilde achtervolging die op 12 januari 2016 plaats vond en eindigde in een crash op de Ballemanseweg in Galder is in beeld gebracht bij De Meldkamer, een tv-programma van SBS6.

In het item is goed te zien hoe de politie de achtervolging inzet, snelheden van 170 km/u haalt en ondertussen met de meldkamer schakelt voor extra assistentie. Het had zo een scène uit een spannende film kunnen zijn.

Centralist Douwina krijgt de melding binnen van een gestolen Golf GTI die er vandoor gaat over de A58 richting Galder. Agent Joost en zijn collega horen de melding ook terwijl ze voertuigen controleren langs de A58. Precies op dat moment komt het verdachte voertuig voorbij razen en twijfelen ze geen moment. Ze zetten de achtervolging in.

Achtervolging

Wat volgt is een bijna filmische jacht door de politie. De vluchtauto raast over de A58, gaat dwars door de berm en slaat uiteindelijk een provinciale weg in. Ondertussen hoor je de agenten schakelen tussen de meldkamer, de opgeroepen Zulu helikopter en de agenten op de weg. Uiteindelijk eindigt de achtervolging in een crash. De vluchtauto is uit de bocht gevlogen en over de kop gegaan.

Het lukt twee van de drie inzittenden om te vluchten, maar ze worden snel in de kraag gegrepen. Omdat agent Joost niet zeker wist of ze gewapend waren, houdt hij ze tijdens de aanhouding onder schot. Met maar één vrije hand lukt het niet om de boeien om te doen, maar daar bedacht hij snel een oplossing voor. "Doe de handboeien zelf om," zegt hij tegen de man. "Het interesseert me niet hoe je het doet. Ik heb een pistool."

De twee verdachten zijn met ambulances en onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. De derde verdachte is uit de wagen bevrijd en met een politievoertuig naar een ziekenhuis overgebracht. Twee mannen moesten in het ziekenhuis blijven voor observatie.