Tussenpauz biedt Bavel ademruimte, maar ‘ik ga hier zeker geen cafeetje spelen’

Tienduizen­den ritten minder nu ophalen van grofvuil in Breda 25 euro per keer kost

BREDA - Sinds het ophalen van grofvuil 25 euro kost, is het aantal Bredanaars dat de gemeente belt om het afval op te halen drastisch gedaald. ,,In 2020 haalden we 47.000 keer grofvuil op en dit jaar tot en met september 6.000 keer", zegt wethouder Daan Quaars (Afvalbeleid).

2 november