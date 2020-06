Tussen wal en schip? Zundert werpt financiële reddingsboei uit

ZUNDERT - Wie in Zundert in geldnood is gekomen door de coronacrisis, maar van geen enkele bestaande regeling gebruik kan maken, kan voor steun aankloppen bij de gemeente.

Dinsdag vergaderde de Zundertse politiek over een speciaal noodfonds dat in het leven wordt geroepen. Het gaat om een fonds waar de politiek zelf een tijdje geleden op had aangedrongen bij het college.

Wal en schip

Toen werd erop gewezen dat er inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers zijn die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen, maar die, op zoek naar financiële steun, van geen enkele regeling gebruik kunnen maken. Ze vallen tussen wal en schip.

Als voorbeeld werd een sportclub genoemd die even gevrijwaard is van huur. Als daar in het najaar de nota weer op de mat valt, kan die misschien alsnog niet worden betaald, omdat heel veel leden hebben opgezegd. Voor zoiets zijn geen steunfondsen. Zo zijn er meer voorbeelden.

Aantoonbaar in geldnood

Om hen de reddingsboei toe te werpen, legt Zundert 250.000 euro apart. Wie aantoonbaar in geldnood is gekomen door de coronacrisis kan daar dit jaar maximaal 5000 euro uit krijgen. Mits kan worden bewezen dat tevergeefs voor steun is aangeklopt bij het Rijk en andere instellingen die speciale noodhulp verstrekken.

Hoewel de politiek, niet onverwacht, dinsdag het Zundertse noodfonds omarmde, hadden de meeste partijen wel wat moeite met de beslistermijn die in de nieuwe verordening is opgenomen.

Sneller voor mensen in nood

Als er wordt aangeklopt voor steun, wordt namelijk pas na drie weken beslist of iemand geld krijgt. Nog eens een week later wordt dat de aanvrager meegedeeld. ,,Dat is wel erg lang als je in nood zit", verwoordde Ellie Kools van Ondernemend Platteland een gevoel dat ook bij de meeste andere partijen leefde.

,,Breng de termijn terug naar een week", vond Linda Jorissen van OPZ. ,,Geef eerst het geld en toets daarna of het terecht is. Het gaat om mensen in nood.”

Geen fraude

Wethouder Johan de Beer beloofde te kijken of zo’n versnelling is door te voeren, waarbij wel geborgd moet zijn dat bij onterechte uitbetaling, het geld terugkeert in de gemeentekas. Fraude moet voorkomen worden.