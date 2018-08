Tussen Breda en Rotterdam geen hogesnelheidstreinen door wisselstoring

'Teleurge­stel­de' Hans Kuijpers stapt uit politiek Drimmelen

15:04 MADE - Voormalig wethouder Hans Kuijpers stapt uit de gemeentepolitiek. Hij wil geen raadslid zijn voor de partij Groen Drimmelen (VP/D66). Zijn lidmaatschap heeft hij opgezegd. Hij is 'teleurgesteld' over de manier waarop hij na de verkiezingen aan de kant is gezet. Het bestuur van Groen Drimmelen schoof fractieleiderJürgen Vissers naar voren als wethouder.