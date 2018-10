Turkse stichting: 'Niet alle emoties linken aan moskee Breda-Noord'

BREDA - Dat de emoties over de bouw van de Turkse moskee in Breda-Noord zouden oplopen, dat had Hasan Barut (42) wel verwacht. ,,Zoveel mensen, dat niet. Maar niet alle emoties zijn te linken aan de moskee. Er is meer aan de hand in de wijk.''

Barut, bestuurslid van de Turks Islamitische Stichting Breda, blikt terug op de informatieavond van 13 september: ,,Het gaat ook om problemen met drugsoverlast in de wijk, over handhaving.'' In die zin legt de moskee volgens hem de onvrede in de buurt bloot. De bewonersbijeenkomst, die werd bezocht door een vijftigtal mensen, vond plaats in het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat 1 in wijk Wisselaar in de Hoge Vucht.

De Turkse stichting heeft het pand al een tijd in gebruik, in afwachting van de verbouwing tot Turkse multicultureel centrum. Ernaast komt een moskee voor 300 bezoekers, met een minaret erbij. Emoties laaiden die avond soms op. De islam werd onderuit gehaald en mensen vonden dat ze op het verkeerde been waren gezet. Eerst was sprake van een gebedshuis, later van een moskee. De wijkraad noemde dat eerder een fout in de communicatie.

Bouwbord

Volgens Barut was er geen sprake van opzet: ,,Voor mij is dat het zelfde, maar we spreken nu in het vervolg over een moskee. Dat zal straks ook op het bouwbord staan, Turkse moskee.'' Barut: ,,Ik ben positief over hoe het gegaan is. We hebben uitleg kunnen geven, de mensen hebben het ontwerp kunnen zien, met de architect en de bouwer kunnen praten. We hebben wel vantevoren besproken hoe we om moesten gaan met emoties. Via social media was al opgeroepen om te komen demonstreren. Gelukkig is het zover niet gekomen.''

Barut: ,,Maar roepen: 'Wij willen geen moskee' of 'Wij willen geen islam', dat is de makkelijkste weg. Daar kunnen we niets mee. Laten we op niveau kijken hoe we de wijk beter kunnen maken. Luisteren naar de zorgen die er leven.'' Burgemeester en wethouders roepen in een recent verspreide buurtbrief, met de bouw in het vooruitzicht, op vooral te blijven praten. De gemeente nodigt de Turkse stichting, de woningcorporatie, de basisschool, de wijkraad en ook de bewoners uit aan tafel. Het gaat dan met name over het parkeren, de inpassing van het pand en het groen.

Leefbaarheid

Maar ook over veiligheid en leefbaarheid. Barut: ,,De brief is mede op ons initiatief opgesteld. We willen graag met iedereen in gesprek, in een breed platform, waarin mensen uit de wijk ook hun zorgen kunnen uiten.'' Het bouwbord zal mogelijk volgende week worden geplaatst, als sluitstuk van de lange weg naar de omgevingsvergunning die op 28 september is verleend. ,,Materiaal is besteld, over een paar dagen zullen de eerste bouwhekken worden geplaatst.''

Bezwaren

De bezwaartermijn loopt tot 9 november. Barut: ,,Het is goed mogelijk dat er bezwaren komen, maar daar gaan we niet op wachten. We hebben gedaan wat we konden en moesten doen.'' De Turkse gemeenschap in Breda (4800 mensen) huist al bijna veertig jaar in een gebedsruimte in Bouwerijstraat in de binnenstad. Die is met de jaren te klein geworden.

Volledig scherm Hakan Tek (l) en Hasan Barut van de Turkse stichting in Breda bij het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat, ernaast komt een moskee. © Palko Peeters