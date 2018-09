Heusden­hout: zorgen over 'grimmige zaakjes' onderaan geluidswal

7:30 BREDA - Bewoners in de wijk Heusdenhout in Breda maken zich zorgen over 'grimmige zaakjes' onderaan de geluidswal van de A27. Dat concludeert de PvdA na een rondgang in de wijk. De partij stelt hierover vragen aan B en W. Sinds kort is een buurtpreventie-app actief.