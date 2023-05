Turkse gemeenschap viert drie dagen feest bij nieuwe moskee: ‘Eindelijk een eigen ruimte voor vrouwen’

Christof uit Rijsbergen was niet thuis toen auto tegen zijn huis vloog: ‘Ik was blij dat-ie niet in de woonkamer belandde’

RIJSBERGEN - Rijsbergenaar Christof de Bie (37) en zijn vriendin zaten zondag in hun hotelkamer in Pisa toen ze werden gebeld door de buurvrouw. Zij vertelde haar buren uit de Lagestraat dat er een auto tegen hun huis was gereden. ,,Kijk, de bandensporen zijn nog te zien.”