Tunnelbak zuidelijke rondweg in Breda tijdelijk afgesloten voor onderhoud

Het werk gebeurt in fases en duurt tot en met 26 juni, afhankelijk van het weer. De rondweg is ’s avonds en ’s nachts van 25 mei tot zaterdagmorgen 30 mei tussen 20.00 en 6.00 uur ter hoogte van de tunnelbak afgesloten in beide richtingen. Omleidingen worden met borden aangegeven.

In gesprek met bewoners

De gemeente is nog met bewoners in gesprek over de vergroening van de tunnel en de herinrichting van het Oranjeplein. De uitvoering van beide projecten gebeurt in 2021. De opknapbeurt voor het Oranjeplein staat al lang hoog op het wensenlijstje. Volgens het ontwerp moet het plein ‘een rustpunt’ worden tussen de stad en het Ginneken, veiliger en overzichtelijker.